У США таксі безкоштовно возитимуть на COVID-вакцинацію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що американські урядовці передадуть Uber Technologies Inc. та Lyft Inc. дані щодо 80 тисяч пунктів вакцинації від коронавірусу в країні, а агрегатори надаватимуть безкоштовні поїздки пасажирам до місць щеплення та назад через свої додатки.
Змога здійснити безкоштовну поїздку на щеплення в американських пасажирів з’явиться протягом наступних кількох тижнів та триватиме до 4 липня.
Як повідомляється, така ініціатива була прийнята в рамках намагань адміністрації президента Джо Байдена щепити щонайменше однією дозою COVID-вакцини 70% дорослого населення США до 4 липня, коли країна відзначатиме День незалежності.
Як повідомляв Укрінформ, у перші дні після інавгурації наприкінці січня президент США Джо Байден заявив про мету зробити 100 мільйонів щеплень за перші сто днів його перебування в офісі. Однак цей показник був досягнутий набагато раніше – в березні. Пізніше президент США розпорядився відкрити десятки тисяч нових пунктів вакцинації, щоби охопити все доросле населення, а до Дня незалежності 4 липня оголосити перемогу над COVID-пандемією в Сполучених Штатах.