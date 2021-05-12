У США таксі безкоштовно возитимуть на COVID-вакцинацію

У Сполучених Штатах агрегатори таксі Uber та Lyft в рамках співпраці з урядом країни щодо популяризації імунізації від коронавірусу до 4 липня здійснюватимуть безплатні перевезення пасажирів до та з пунктів вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що американські урядовці передадуть Uber Technologies Inc. та Lyft Inc. дані щодо 80 тисяч пунктів вакцинації від коронавірусу в країні, а агрегатори надаватимуть безкоштовні поїздки пасажирам до місць щеплення та назад через свої додатки.

Змога здійснити безкоштовну поїздку на щеплення в американських пасажирів з’явиться протягом наступних кількох тижнів та триватиме до 4 липня.

Як повідомляється, така ініціатива була прийнята в рамках намагань адміністрації президента Джо Байдена щепити щонайменше однією дозою COVID-вакцини 70% дорослого населення США до 4 липня, коли країна відзначатиме День незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, у перші дні після інавгурації наприкінці січня президент США Джо Байден заявив про мету зробити 100 мільйонів щеплень за перші сто днів його перебування в офісі. Однак цей показник був досягнутий набагато раніше – в березні. Пізніше президент США розпорядився відкрити десятки тисяч нових пунктів вакцинації, щоби охопити все доросле населення, а до Дня незалежності 4 липня оголосити перемогу над COVID-пандемією в Сполучених Штатах.