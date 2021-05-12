Стрілянина на вечірці в Колорадо: поліція назвала мотиви злочинця

28-річний Теодоро Масіас застрелив свою дівчину й п'ятьох родичів у Колорадо-Спрінгс через те, що не був запрошений на вечірку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За даними поліції, у злочинця стався конфлікт із сім'єю на іншому заході близько тижня тому, також зазначається, що він був дуже ревнивим хлопцем і мав «проблеми з владою та контролем».

«Коли його [Масіаса] не запросили на сімейне зібрання, підозрюваний відкрив вогонь», - заявив начальник поліції Колорадо-Спрінгс Вінс Ніскі.

Як зазначили в поліції, троє дітей у віці 2, 5 та 11 років були свідками стрілянини й не постраждали. У трейлері, де сталася стрілянина, було виявлено 17 гільз.

Раніше повідомлялося про сімох загиблих внаслідок стрілянини під час святкування дня народження в пересувному будинку в місті Колорадо-Спрінгс у штаті Колорадо. Після стрілянини зловмисник наклав на себе руки.