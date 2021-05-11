В Італії пенсіонера, студента і ще 9 людей підозрюють у цькуванні президента

В Італії 11 осіб стали фігурантами розслідування римської прокуратури щодо образ та погроз, адресованих президенту Італії Серджо Маттареллі у соціальних мережах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Adnkronos.

Серед одинадцяти підозрюваних: пенсіонер, фахівець з оптики, двоє журналістів інтернет-видань, адміністративний працівник римської лікарні, студент та професор з університету Молізе у Римі.

Як зазначається, цих людей підозрюють у посяганні на честь та підриві престижу голови держави, а також у підбурюванні до скоєння злочину. Правоохоронні органи здійснили обшуки у помешканнях підозрюваних, під час яких вилучили мобільні пристрої та персональні комп’ютери.

Слідчими прокуратури було встановлено, що деякі з підозрюваних дотримуються крайніх правих поглядів, зокрема встановлено, що 53-річний професор контактував з антисемітськими спільнотами та воєнізованими групами, використовуючи російську соціальну мережу "ВКонтакте".

Предметом розслідування є низка публікацій, розміщених підозрюваними у соціальних мережах в період з квітня 2020 року до лютого 2021 року, вони стосуються, зокрема, запроваджених в Італії жорстких карантинних обмежень та інших дій влади задля стримування поширення пандемії коронавірусу.