Проти британського прем’єра почали розслідування через відпочинок на Карибах

Проти глави британського уряду Бориса Джонсона триває розслідування з метою з’ясувати, хто саме оплатив його відпочинок на Карибах на Різдво 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Так, уповноважена з питань парламентських стандартів Кетрін Стоун у понеділок підтвердила це розслідування стосовно Джонсона.

Крім того, Виборча комісія раніше почала розслідування щодо Консервативної партії після інформації про те, що позика на виконання ремонтних робіт у квартирі Джонсона на Даунінг-стріт не була належним чином задекларована.

Щодо стосується відпочинку Джонсона напередодні нового 2020 року, то британські ЗМІ повідомляли, що Джонсон провів 10 днів на розкішній віллі вартістю 15000 фунтів стерлінгів, і відпочинок нібито як «жест ввічливості» забезпечив засновник компанії Carphone Warehouse і донор консерваторів Девід Росс.

Прессекретар Росса спочатку заявив, що очільник компанії не оплачував відпочинок, але пізніше визнав, що той «сприяв поїздці».

Уповноважений з питань парламентських стандартів заявила, що кодекс поведінки депутатів говорить про необхідність реєстрації отриманих фінансових вигод.

Заступник керівника лейбористів Анжела Рейнер зазначила, що громадськість має право знати, хто заплатив за розкішне карибське свято Бориса Джонсона та ремонт його квартири. «Найголовніше, ми повинні знати, що цим донорам обіцяли в обмін на їхню щедрість», - наголосила вона.

Фото: АА