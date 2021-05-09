Перше щеплення вже зробили понад 12 мільйонів канадців

Від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 наприкінці минулого року вже понад 12 млн канадців зробили бодай одне щеплення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

Загалом 12 796 358 жителів Канади отримали бодай одну дозу вакцини проти COVID-19, що становить 33,67% населення.

Повний курс вакцинації, який передбачає введення двох доз, пройшли 1 019 308 канадців, це 2,68% населення країни.

Зокрема, принаймні одне щеплення зробили близько 90% канадців, старших 80 років, та майже 87% тих, хто переступив 70-річний рубіж.

Протягом останніх тижнів темп кампанії вакцинування у Канаді суттєво зріс - щодня щеплення роблять понад 300 тисяч людей. Однак кількість нових випадків інфікування коронавірусом у країні залишається високою.

Як повідомлялося, найбільш населена провінція Онтаріо від середини квітня посилила обмежувальні заходи, а загальна кількість інфікованих від початку пандемії у Канаді перевищила 1,2 млн.