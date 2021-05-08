Кількість загиблих під час поліцейської спецоперації у Бразилії зросла до 28
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Globo.
Зокрема, за останніми даними поліції Ріо-де-Жанейро, в ході поліцейської операції у Бразилії в четвер, 6 травня, загинули 28 осіб, серед яких 27 підозрюваних та поліцейський, якого розстріляли злочинці.
Раніше повідомлялося про 23-х загиблих. Причину різниці у підрахунку поки що не пояснили, зазначає портал.
Як повідомлялося, під час спецоперації бразильської поліції в рамках боротьби з наркоторгівлею на півночі Ріо-де-Жанейро вранці 6 травня сталася стрілянина. Загинув один поліцейський, ще двоє зазнали поранень. Решта понад 20 загиблих - підозрювані в торгівлі наркотиками.
За даними цифрової платформи Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, це найбільша з початку досліджень кількість смертей під час поліцейської операції у громаді.
Фото: Globo