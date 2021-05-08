Канада й далі тиснутиме на Росію для протидії її іноземному втручанню - МЗС

Канада та її міжнародні союзники продовжать чинити тиск на Росію з метою припинення нею операцій іноземного впливу та інших недружніх дій.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявив парламентський секретар міністра закордонних справ Канади Роберт Оліфант під час виступу у парламенті.

“Наш уряд серйозно ставиться до іноземного втручання, працюючи над захистом наших національних інтересів як вдома, так і за кордоном. Ми й надалі разом із союзниками тиснутимемо на Росію для протидії її іноземному втручанню”, - сказав Оліфант.

Він нагадав, що Канада раніше запровадила санкції проти Росії, які діють досі. “Наша позиція стосовно Росії залишається незмінною: Канада продовжить притягати РФ до відповідальності за усі її дії”, - наголосив депутат.

Як повідомлялося, з 2014 року Канада ввела санкції проти більш як 300 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із російським вторгненням на схід України, окупацією Криму та порушенням Російською Федерацією прав людини. Досі канадський антиросійський санкційний список є одним із найдовших у світі.

Фото: СВС