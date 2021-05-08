Кількість загиблих від вибуху в Кабулі зросла до 40

Унаслідок вибуху на заході Кабула поблизу середньої школи загинули щонайменше 40 людей, серед яких багато учнів віком від 11 до 15 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

"За словами представника уряду, вибух бомби поблизу школи для дівчат у столиці Афганістану Кабулі забрав життя щонайменше 40 людей, серед яких багато дітлахів", - йдеться у повідомленні.

Жодне бойове угрупування наразі не взяло на себе безпосередньої відповідальності за інцидент, хоча попередні подібні напади приписувались афганській філії угрупування "Ісламська держава".

Як повідомлялося раніше, 8 травня внаслідок вибуху поблизу середньої школи у столиці Афганістану загинули щонайменше 25 людей, ще десятки зазнали поранень. Кабул 1 травня було переведено в «режим підвищеної готовності» через очікування реакції з боку талібів на відтермінування виходу з країни американських військ.

Фото: CNN