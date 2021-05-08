Кількість загиблих від вибуху в Кабулі зросла до 40
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.
"За словами представника уряду, вибух бомби поблизу школи для дівчат у столиці Афганістану Кабулі забрав життя щонайменше 40 людей, серед яких багато дітлахів", - йдеться у повідомленні.
Жодне бойове угрупування наразі не взяло на себе безпосередньої відповідальності за інцидент, хоча попередні подібні напади приписувались афганській філії угрупування "Ісламська держава".
Як повідомлялося раніше, 8 травня внаслідок вибуху поблизу середньої школи у столиці Афганістану загинули щонайменше 25 людей, ще десятки зазнали поранень. Кабул 1 травня було переведено в «режим підвищеної готовності» через очікування реакції з боку талібів на відтермінування виходу з країни американських військ.
Фото: CNN