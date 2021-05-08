Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer ще на 900 мільйонів доз COVID-вакцини

Європейська комісія затвердила контракт із Biontech/Pfizer на 900 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері.

"Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила угоду на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group та Pfizer на 2021-2023 роки", - написала очільниця Єврокомісії.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

Вона додала, що далі будуть і інші контракти та інші вакцини.

Як повідомлялося, у країнах ЄС станом на 4 травня зробили 150 мільйонів щеплень від COVID-19. Планується щепити 70% дорослого населення євроспільноти до кінця липня.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard