Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer ще на 900 мільйонів доз COVID-вакцини

Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer ще на 900 мільйонів доз COVID-вакцини

Укрінформ
Європейська комісія затвердила контракт із Biontech/Pfizer на 900 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері.

"Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила угоду на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group та Pfizer на 2021-2023 роки", - написала очільниця Єврокомісії.

Вона додала, що далі будуть і інші контракти та інші вакцини.

Як повідомлялося, у країнах ЄС станом на 4 травня зробили 150 мільйонів щеплень від COVID-19. Планується щепити 70% дорослого населення євроспільноти до кінця липня.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard

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