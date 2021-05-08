В Індії - рекордні понад чотири тисячі смертей від коронавірусу за добу

В Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків унаслідок коронавірусу - 4 187 смертей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

За офіційними даними, протягом доби в Індії зафіксували 4 187 летальних випадків та 401 078 нових підтверджених випадків хвороби.

Загалом в Індії вже зареєстровано понад 21,8 мільйона підтверджених випадків хвороби та майже 240 000 смертей унаслідок COVID-19.

Водночас експерти вважають, що навіть ці цифри є значно нижчими за реальні.

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Як повідомлялося, упродовж останнього тижня кількість нових заражень COVID-19 в Індії склала 1,57 млн. Країна опинилася на другій після США сходинці у світовій статистиці щодо розповсюдження COVID-19.

Найбільшою проблемою в країні є відсутність кисню для хворих, а також недостатня кількість місць у лікарнях.

Фото: АА