Лукашенко заявив про створення білоруської «живої» COVID-вакцини
Укрінформ
Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19.
Про це заявив невизнаний президент Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.
«У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину», - повідомив Лукашенко.
Деталі щодо вакцини не повідомляються.
Лукашенко також звернув увагу на відсутність гарантії, що нинішні вакцини в майбутньому допомагатимуть від нових мутацій вірусу.
За даними Worldometer, у світі станом на 7 травня зафіксовано 156 803 270 випадків інфікування коронавірусом, зокрема, 3 271 259 смертей, одужали 134 197 230 осіб.
Фото: ВЕЛТА