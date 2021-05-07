Британія врегулювала суперечку з Францією й відводить кораблі від Джерсі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зазначається, що два судна британського Королівського флоту вже готуються повернутися додому після завершення протест французьких рибалок з приводу прав на риболовство в територіальних водах Джерсі.
У британському уряді заявили, що «ситуація на цей час вирішена», однак Лондон готовий у разі потреби допомогти Джерсі.
«Ми раді, що французькі риболовецькі судна залишили район Джерсі», - вказав представник британського уряду.
Як повідомлялося, Франція погрожувала заблокувати острів Джерсі з огляду на зміни стосовно права рибальства в його прибережних водах після виходу Британії з ЄС.
Після Brexit влада Джерсі ввела нові правила риболовства, згідно з якими французькі оператори човнів мусять показати історію рибальства в районі острова. Це викликало обурення Парижа, який пригрозив блокадою. У відповідь Британія направила військові кораблі до острова, на такий самий крок пішов і Париж.
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