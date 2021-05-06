В Італії розслідують діяльність структури, яка вербувала найманців для війни на сході України

Італійська поліція арештувала вихідця з сицилійського міста Мессіна, який брав участь у бойових діях проти України на боці бойовиків. Окрім того, розслідується діяльність організованої структури, яка вербувала і фінансувала проросійських найманців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Затримання ексбойовика провели співробітники Групи спеціальних операцій італійських карабінерів (ROS).

Зазначається, що 28-річний підозрюваний – «Іван із Мессіни» - був завербований в Італії, воював з 2014 року на сході України та входив до злочинної групи, яка діяла в кількох державах.

Про свою діяльність заарештований розповідав у соцмережах друзям, і декотрі з них запитували його поради щодо шляхів потрапити на війну.

Розслідування з 2019 року проводилися у містах Мессіна та Лоді (регіон Ломбардія). Саме у цих містах останнім часом проживала родина затриманого.

Наразі італійські правоохоронці розслідують організовану структуру, яка діє між Італією та Україною, вербує та фінансує найманців для лав проросійських бойовиків на території тимчасового окупованих районів Донецької та Луганської областей. Проводяться обшуки, щоб визначити роль будь-яких посередників, які сприяли та підтримували, в тому числі фінансово, діяльність найманців на сході України.

Як передавав Укрінформ, муніципальний суд у Празі почав розгляд справи громадянина Чехії Мартіна Кантора, який обвинувачується у тероризмі через участь у боях на сході України на боці терористичної організації.

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