Британія направила бойові судна до острова Джерсі на тлі суперечки з Францією

Два бойових судна ВМС Великої Британії направляються до британського острова Джерсі, розташованого за 22 км від узбережжя Франції, на тлі суперечки між Лондоном та Парижем стосовно прав на вилов риби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

“Велика Британія направляє два патрульні судна Королівських військово-морських сил для нагляду за протестами поблизу головного порту острова Джерсі на тлі суперечки стосовно прав на риболовство із Францією”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в четвер очікується прибуття близько сотні французьких риболовецьких суден до Джерсі у знак вияву незгоди із новими правилами видачі ліцензій, запроваджених після виходу Великобританії із ЄС. Влада Джерсі тепер видає дозвільні документи лише тим рибалкам, які можуть довести, що раніше здійснювали промисел у територіальних водах острова. Натомість Париж заявляє, що це одноосібне рішення не було узгоджено із ЄС та не має юридичної сили. Протестуючи проти нього Франція, з території якої на Джерсі надходить близько 95% електроенергії, пообіцяла припинити електропостачання.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, бойові судна перебуватимуть біля Джерсі як “застережний захід”.

ВВС додає, що обидва бойові судна, направлені Лондоном до Джерсі, озброєні двома великими гарматами, одна з яких - протиповітряна. На їх борту кожного з них перебуває 45 моряків та до півсотні морських піхотинців.

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