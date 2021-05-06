Британія направила бойові судна до острова Джерсі на тлі суперечки з Францією
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
“Велика Британія направляє два патрульні судна Королівських військово-морських сил для нагляду за протестами поблизу головного порту острова Джерсі на тлі суперечки стосовно прав на риболовство із Францією”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що в четвер очікується прибуття близько сотні французьких риболовецьких суден до Джерсі у знак вияву незгоди із новими правилами видачі ліцензій, запроваджених після виходу Великобританії із ЄС. Влада Джерсі тепер видає дозвільні документи лише тим рибалкам, які можуть довести, що раніше здійснювали промисел у територіальних водах острова. Натомість Париж заявляє, що це одноосібне рішення не було узгоджено із ЄС та не має юридичної сили. Протестуючи проти нього Франція, з території якої на Джерсі надходить близько 95% електроенергії, пообіцяла припинити електропостачання.
За словами прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, бойові судна перебуватимуть біля Джерсі як “застережний захід”.
ВВС додає, що обидва бойові судна, направлені Лондоном до Джерсі, озброєні двома великими гарматами, одна з яких - протиповітряна. На їх борту кожного з них перебуває 45 моряків та до півсотні морських піхотинців.
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