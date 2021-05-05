У Бразилії юнак з мачете напав на дитсадок - вбив трьох дітей і двох дорослих

У Бразилії п'ятеро людей загинули після того, як 18-річний юнак атакував з мачете дитячий садок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Серед жертв троє дітей, яким, як повідомляється, менш як два роки, а також двоє співробітників дитячого садка.

Після нападу зловмисник завдав собі важких поранень і зараз знаходиться у лікарні у критичному стані. Його мотиви поки невідомі.

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За словами офіційних осіб, під час інциденту у приміщенні знаходилося кілька десятків дітей.

Фото: twitter.com/jsnrambo