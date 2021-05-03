У Грузії через COVID-19 зупинили міський транспорт

Відсьогодні у Грузії у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу зупинили роботу муніципального транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новости-Грузия.

Таке рішення прийняла міжвідомча координаційна рада Грузії. Обмеження на роботу міських автобусів та метро у Тбілісі будуть чинними до 12 травня включно.

При цьому не обмежується рух міжміського транспорту. Окрім цього, у Грузії 4-11 травня оголошені неробочими днями для зниження мобільності громадян.

Раніше роботу громадського транспорту у Грузії зупиняли 28 листопада (окрім вихідних днів) та відновили з 8 лютого.

У Грузії епідеміологи фіксують третю хвилю пандемії коронавірусу.

Напередодні в країні було виявлено 988 нових випадків хвороби COVID-19.

Загалом з початку пандемії у Грузії зафіксували понад 312 тисяч випадків коронавірусу, унаслідок пандемії померла 4 151 особа.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 153 504 600. При цьому 130 841 736 осіб одужали, 3 216 577 пацієнтів померли.

Фото: www.newsgeorgia.ge