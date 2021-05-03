У Нігері бойовики влаштували засідку та вбили 16 військових
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела безпеки країни.
Напад на армійський патруль стався у суботу вдень у районі Тахоуа, поблизу якого у березні внаслідок зіткнень загинули 137 цивільних громадян.
Наразі незрозуміло, хто здійснив напад, але зазначена територія заповнена джихадистськими угрупованнями, що мають зв'язки з Аль-Каїдою та терористами Ісламської держави.
Ці угрупування вбили сотні військових та цивільних з 2018 року, коли вони почали розширювати свої напади за межі військових баз у сусідній Малі.
Відтоді великі території Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо потрапили під контроль ісламістів.
Як повідомлялося, у Нігері відбувається перше демократичне передання влади з моменту здобуття країною незалежності 1960 року. Ця західноафриканська країна зіткнулася з частими нападами з боку груп джихадистів та політичною напруженістю після виборів у лютому.
Фото: cceit.com