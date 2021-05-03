У Нігері бойовики влаштували засідку та вбили 16 військових

На південному заході Нігеру невідомі бойовики влаштували засідку та вбили 16 військових, ще шестеро осіб були поранені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела безпеки країни.

Напад на армійський патруль стався у суботу вдень у районі Тахоуа, поблизу якого у березні внаслідок зіткнень загинули 137 цивільних громадян.

Наразі незрозуміло, хто здійснив напад, але зазначена територія заповнена джихадистськими угрупованнями, що мають зв'язки з Аль-Каїдою та терористами Ісламської держави.

Ці угрупування вбили сотні військових та цивільних з 2018 року, коли вони почали розширювати свої напади за межі військових баз у сусідній Малі.

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Відтоді великі території Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо потрапили під контроль ісламістів.

Як повідомлялося, у Нігері відбувається перше демократичне передання влади з моменту здобуття країною незалежності 1960 року. Ця західноафриканська країна зіткнулася з частими нападами з боку груп джихадистів та політичною напруженістю після виборів у лютому.

Фото: cceit.com