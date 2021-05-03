Три події світу. 100 днів Байдена, агресивний Лавров та передвиборне танго Санду

46-й президент США відзначив перший ювілей на посаді

Шеф російської дипломатії в інтерв’ю обер-пропагандисту Кисельову розставив за ранжиром ворогів Росії. Мая Санду розпустила парламент та оголосила про дострокові парламентські вибори, які пройдуть 11 липня.

«Штати знову рухаються вперед», - таким був лейтмотив виступу Джозефа Байдена перед обома палатами Конгресу, в якому той підвів підсумки свого перебування на посаді протягом 100 днів. Один з важливих аспектів цього руху – понад 220 мільйонів вакцинованих від коронавірусу американців, що дозволяє говорити про суттєві успіхи у боротьбі з пандемією. Байден також наголосив на прагненні реалізувати програму зі створення нових робочих місць, реалізації якої складно буде опиратися і його опонентам-республіканцям. Президент США згадав у своєму виступі Росію та Китай, фактично визначивши джерела загрози. До речі, цікаво, як демократична адміністрація відреагує на публікацію записів розмови адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані та Андрія Єрмака (на той момент – помічника президента Зеленського), в якому останній обіцяє сприяння у розслідуванні справи Гантера Байдена.

Дмитро Кисельов та Сергій Лавров / Фото: mid.ru

На тлі заяв Володимира Зеленського про готовність зустрітися з Владіміром Путіним та циркуляції в медіа назв можливого місця для діалогу двох президентів, стали дуже показовими два факти. Перший – інтерв’ю міністра закордонних справ Лаврова обер-пропагандисту Кисельову, у якому той поставив Україну фактично на друге місце після США у переліку ворогів Росії. Слова «неонацисти» та «різанина», вжиті шефом російської дипломатії, дають можливість зрозуміти тональність діалогу, який не дав жодної надії на появу прагнення Росії виконати Мінські домовленості. Другий факт – протягом двох років РФ видала за спрощеною процедурою мешканцям ОРДЛО понад 500 тисяч своїх паспортів, створивши тим самим підстави для захисту «соотєчєствєніков».

Мая Санду / Фото: Maia Sandu, Facebook

Конституційний Суд Молдови попри прагнення парламентської більшості заблокувати його роботу визнав легітимним указ Маї Санду про розпуск законодавчого органу. Дострокові вибори пройдуть 11 липня, і стануть головною битвою між проросійськими та проєвропейськими силами. Важливими факторами стануть активність виборців, що проживають за межами Молдови, фактор Придністров’я, де також є помітний електоральний ресурс. Серед факторів впливу – пандемія коронавірусу, тому Санду пішла на отримання від Росії вакцини Sputnik V. Не виключено, що опоненти глави держави, яка має намір стати лідером проєвропейських сил, постараються торпедувати її позиції за допомогою «справи Чауса». Отже, щонайменше перша половина літа у Молдові буде спекотною.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: Official White House Photo by Adam Schultz