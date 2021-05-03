У Штатах можуть заборонити ментолові сигарети

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) домагатиметься заборони продажу ментолових сигарет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Ментолові сигарети становлять третину ринку тютюнових виробів у Штатах. Причому особливо популярні вони серед афроамериканців. У зв’язку з цим Американська спілка за громадянські права надіслала до FDA лист, де застерігає: така заборона "потягне кримінальне переслідування, що диспропорційно позначиться на небілих людях".

Зазначається, що за даними американських ЗМІ, влада готує суворі заходи проти тютюнової галузі. Зокрема, планується поступово обмежити в сигаретах уміст нікотину до рівня, що викликає «мінімальну залежність» - або взагалі не призводить до неї.

Також указується, що відповідно до досліджень на замовлення FDA, у разі введення нових правил протягом року від сигарет відмовляться 5 мільйонів жителів США.

Як підсумовує видання, остаточне рішення щодо суворих обмежень для тютюнової галузі залишається за Конгресом.