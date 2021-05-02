КНДР звинувачує Байдена у «ворожій політиці»

Міністерство закордонних справ Північної Кореї звинуватило президента США Джо Байдена в намірах дотримуватися «ворожої політики».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Раніше цього тижня Байден назвав ядерну програму Північної Кореї «серйозною загрозою» глобальній безпеці.

«Його (Байдена - ред.) заява чітко відображає його намір продовжувати проводити ворожу політику стосовно КНДР, як це робили США понад півстоліття», - заявили в північнокорейському міністерстві.

Напередодні стало відомо, що адміністрація президента Байдена в своїй політиці стосовно КНДР має намір застосовувати «вивірений, практичний підхід» для денуклеаризації Корейського півострова.

«Наша політика не буде зосереджена на досягненні грандіозної угоди й не буде покладатися на стратегічне терпіння», - сказала прессекретар Білого дому.