У світі зафіксували 152,8 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 2 травня зафіксували 152 825 171 випадок зараження коронавірусною хворобою.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Виявлено 3 206 803 смерті, одужали 130 111 334 особи.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 146 008). Померли в цій країні 590 704 осіб.

На другому місці Індія – 19 557 457 інфікованих, померли 215 542 особи. На третьому місці Бразилія із 14 725 975 хворими, летальних випадків – 406 565.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 2 083 180 випадків COVID-19, з них за добу - 5 094.