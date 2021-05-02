Влада Японії закликає громадян не залишати домівок на «тижні вихідних»

Глава уряду Японії звернувся до громадян з проханням залишатися вдома протягом весняних свят через напружену ситуацію з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

«Уряд Японії закликає населення утриматися від виходів з домівок під час тижневого періоду весняних свят і вихідних днів в умовах, коли в багатьох частинах країни фіксується зростання випадків зараження коронавірусом», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з урахуванням суботи більшість жителів Японії будуть відпочивати п'ять днів поспіль. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Йошіхіде Суга «щиро попросив» людей утримуватися від несуттєвих виходів з дому та поїздок на відпочинок.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня уряд Японії вирішив оголосити режим надзвичайної ситуації в префектурах Токіо, Осака, Хего і Кіото у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

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