«Зелені» не поступаються партії Меркель у рейтингах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на результати опитування соціологічного інституту Kantar, проведеного на замовлення видання Bild am Sonntag.
За даними дослідження, Зеленим свої голоси на виборах готові віддати 27% німецьких виборців, а блоку ХДС/ХСС - 24%.
Водночас, зауважує видання, інший соціологічний інститут - INSA - опублікував дані опитування від 27 квітня, згідно з якими Зелених і блок ХДС/ХСС готова підтримати рівна кількість виборців - по 23%.
Третю позицію посідають соціал-демократи, які також входять до владної коаліції. За даними Kantar, Соціал-демократичній партії Німеччини віддають перевагу 15% виборців, а за даними INSA - 16%.
Зазначається, що популісти з партії "Альтернатива для Німеччини", які записали у свою передвиборну програму вимоги про відмову ФРН від валюти євро і вихід країни з Євросоюзу, зараз набирають від 10% (Kantar) до 12% (INSA).
Як повідомлялося, 19 квітня Анналену Бербок висунули кандидатом на пост канцлера від партії Союз 90/Зелені - вперше за 40-річну історію цієї політсили.
Парламентські вибори у ФРН відбудуться 26 вересня.