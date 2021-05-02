«Зелені» не поступаються партії Меркель у рейтингах

Опозиційна партія Союз-90/Зелені випереджає в рейтингах блок ХДС/ХСС із владної коаліції, до якого належить канцлер ФРН Ангела Меркель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на результати опитування соціологічного інституту Kantar, проведеного на замовлення видання Bild am Sonntag.

За даними дослідження, Зеленим свої голоси на виборах готові віддати 27% німецьких виборців, а блоку ХДС/ХСС - 24%.

Водночас, зауважує видання, інший соціологічний інститут - INSA - опублікував дані опитування від 27 квітня, згідно з якими Зелених і блок ХДС/ХСС готова підтримати рівна кількість виборців - по 23%.

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Третю позицію посідають соціал-демократи, які також входять до владної коаліції. За даними Kantar, Соціал-демократичній партії Німеччини віддають перевагу 15% виборців, а за даними INSA - 16%.

Зазначається, що популісти з партії "Альтернатива для Німеччини", які записали у свою передвиборну програму вимоги про відмову ФРН від валюти євро і вихід країни з Євросоюзу, зараз набирають від 10% (Kantar) до 12% (INSA).

Як повідомлялося, 19 квітня Анналену Бербок висунули кандидатом на пост канцлера від партії Союз 90/Зелені - вперше за 40-річну історію цієї політсили.

Парламентські вибори у ФРН відбудуться 26 вересня.