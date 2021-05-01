Латвія назвала санкції Росії спробою тиску через мовну політику

У МЗС Латвії засудили російську заборону в'їзду посадовцям ЄС, зокрема, двом латвійським чиновникам. Там вважають, що це прояв тиску через мовну політику балтійської країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС Латвії.

Латвія також засудила рішення Москви заборонити в'їзд до Російської Федерації восьми вищим посадовим особам держав-членів та установ ЄС.

"Рішення Російської Федерації від 30 квітня про заборону в’їзду в їх країну директору Національного мовного центру Марісу Балтіньшу та голові Національної ради електронних засобів масової інформації Іварсу Аболтіньшу є спробою тиску на Латвію щодо її національної мовної та медіаполітики" - йдеться у заяві МЗС Латвії.

"Ми вважаємо це неприйнятним втручанням у внутрішні справи суверенної держави. Міністерство закордонних справ не дозволить такій акції пройти непомітно", - додали у латвійському МЗС.

Як повідомляли ЗМІ, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та голова Європарламенту Давід Сассолі.

26 квітня президент Латвії Егілс Левітс направив лист уряду, в якому висловив свою думку стосовно зміцнення статусу латиської мови як єдиної державної та закликав припинити необґрунтовану вимогу щодо знання російської мови на ринку праці країни, що виявляється, коли працедавці необґрунтовано вимагають від працівників знання російської мови.