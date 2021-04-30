Словаччина оприлюднила контракт про купівлю російського Sputnik V

Міністерство охорони здоров'я Словаччини оприлюднило контракт про купівлю російської вакцини Sputnik V.

Як передає Укрінформ, документ був опублікований на сайті центрального реєстру контрактів уряду країни.

Згідно з контрактом, Росія має поставити Словаччині два мільйони доз своєї вакцини - по мільйону доз кожного компонента препарату.

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Вартість щеплення двома компонентами становить $19,9.

Як повідомлялося, скандал навколо поставок російської вакцини до Словаччини вибухнув 3 тижні тому. Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував вакцину, закуплену попереднім складом уряду, і прийшов до висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала схвалення наукового журналу The Lancet. Тоді словацькі експерти не змогли рекомендувати використання російської вакцини, враховуючи недостатність інформації про неї. Однак було прийнято рішення про можливість схвалення після дослідження в лабораторії в Угорщині, результатів якого поки що немає.

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Через закупівлі 2 мільйонів доз російської вакцини в Словаччині виникла урядова криза. Прем'єр-міністр Ігор Матович подав у відставку.