У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету

Королівський монетний двір Великої Британії виготовив найбільшу в його історії золоту монету.

Як передає Укрінформ, про це державна компанія повідомила у Твіттері.

A combination of traditional skills and innovative technology has enabled our talented team of master craftspeople to produce the largest coin in our 1,100 year history – a 10 kilo gold proof coin featuring all ten of the Queen's Beasts. Discover the making of this masterwork. pic.twitter.com/snDEQllAMA — The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 29, 2021

«Поєднання традиційних навичок та інноваційних технологій дозволило нашій талановитій команді майстрів-ремісників виготовити найбільшу монету за всю нашу 1100-річну історію», - заявили у компанії.

Вага золотої монети - 10 кілограмів.

Британський телеканал Sky News додає, що діаметр монети дорівнює 20 сантиметрів. Для її виготовлення знадобилося 400 годин роботи, включаючи 4 доби для полірування.

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Номінал монети, яка була виготовлена лише в одному екземплярі, становить 10 тисяч фунтів стерлінгів.

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Зазначається, що невідомий покупець вже її купив за шестизначну суму. Проте зацікавлені люди все ще можуть за 13 фунтів стерлінгів придбати версію монети з номіналом в 5 фунтів.