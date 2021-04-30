У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету
Як передає Укрінформ, про це державна компанія повідомила у Твіттері.
A combination of traditional skills and innovative technology has enabled our talented team of master craftspeople to produce the largest coin in our 1,100 year history – a 10 kilo gold proof coin featuring all ten of the Queen's Beasts. Discover the making of this masterwork. pic.twitter.com/snDEQllAMA— The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 29, 2021
«Поєднання традиційних навичок та інноваційних технологій дозволило нашій талановитій команді майстрів-ремісників виготовити найбільшу монету за всю нашу 1100-річну історію», - заявили у компанії.
Вага золотої монети - 10 кілограмів.
Британський телеканал Sky News додає, що діаметр монети дорівнює 20 сантиметрів. Для її виготовлення знадобилося 400 годин роботи, включаючи 4 доби для полірування.
Номінал монети, яка була виготовлена лише в одному екземплярі, становить 10 тисяч фунтів стерлінгів.
Зазначається, що невідомий покупець вже її купив за шестизначну суму. Проте зацікавлені люди все ще можуть за 13 фунтів стерлінгів придбати версію монети з номіналом в 5 фунтів.