У Франції виявили «індійський» COVID-штам

На території Франції зафіксовано три випадки індійського варіанту коронавірусу.

Про це повідомив Franceinfo з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Франції, передає Укрінформ.

Перший випадок індійського штаму було виявлено у регіоні Нова Аквітанія на південному заході Франції. Два інші випадки - у регіоні Прованс, що на південному сході країни.

Індійський штам коронавірусу є більш агресивним і заразним, ніж традиційні варіанти. Саме він спричинив нинішній спалах COVID-19 в Індії.

Багато країн, включаючи Францію і Україну, заборонили в'їзд іноземців з території Індії.

Загалом за попередню добу у Франції виявлено 26 538 випадків нових інфікувань коронавірусом; 321 особа померла від COVID-19.

Від початку пандемії у березні 2020 року і станом на 29 квітня від COVID-19 у Франції померло 104 253 особи. За цей період було зафіксовано 5 592 390 випадків інфікування коронавірусом.