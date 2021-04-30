Впродовж травня Ірландія суттєво послабить карантин

Ірландський уряд у травні дозволить роботу всіх магазинів, відновить роботу побутових послуг, а на початку червня відкриє готелі, бари та ресторани в рамках національного плану виходу з карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ країни Саймона Ковні.

Урядовець наголосив, що план послаблення карантинних заходів буде підписано пізніше в цей четвер.

Зазначається, що готелям дозволять знову відкрити свої двері з 2 червня, а ресторанам та пабам дозволять обслуговувати гостей на відкритому повітрі з 7 червня.

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Ірландці з наступного місяця також зможуть подорожувати в будь-яку точку країни – вперше з кінця грудня.

«Ми сподіваємось, що зможемо впоратись з усіма цими змінами таким чином, щоб уникнути поширення вірусу, але водночас забезпечити набагато обнадійливіше і позитивніше літо», - наголосив Саймон Ковні.

Як відомо, в Ірландії один з найнижчих показників зараження COVID-19 в Європі, але вона обрала повільніше відновлення економіки, ніж більшість європейських країн, після того, як послаблення заходів у грудні спричинило суттєве загострення епідеміологічної ситуації.

Країна також запровадила найсуворіші обмеження в ЄС щодо міжнародних поїздок, включаючи примус до 14-денного карантину в готелях для тих, хто приїздить з низки країн світу з незадовільною епідеміологічною картиною (зокрема – із США).

Загалом із початку пандемії в Ірландії підтверджено 247,8 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 4,8 тисячі летальних.