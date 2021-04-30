Впродовж травня Ірландія суттєво послабить карантин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ країни Саймона Ковні.
Урядовець наголосив, що план послаблення карантинних заходів буде підписано пізніше в цей четвер.
Зазначається, що готелям дозволять знову відкрити свої двері з 2 червня, а ресторанам та пабам дозволять обслуговувати гостей на відкритому повітрі з 7 червня.
Ірландці з наступного місяця також зможуть подорожувати в будь-яку точку країни – вперше з кінця грудня.
«Ми сподіваємось, що зможемо впоратись з усіма цими змінами таким чином, щоб уникнути поширення вірусу, але водночас забезпечити набагато обнадійливіше і позитивніше літо», - наголосив Саймон Ковні.
Як відомо, в Ірландії один з найнижчих показників зараження COVID-19 в Європі, але вона обрала повільніше відновлення економіки, ніж більшість європейських країн, після того, як послаблення заходів у грудні спричинило суттєве загострення епідеміологічної ситуації.
Країна також запровадила найсуворіші обмеження в ЄС щодо міжнародних поїздок, включаючи примус до 14-денного карантину в готелях для тих, хто приїздить з низки країн світу з незадовільною епідеміологічною картиною (зокрема – із США).
Загалом із початку пандемії в Ірландії підтверджено 247,8 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 4,8 тисячі летальних.