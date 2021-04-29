Принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначають 10 років з дня весілля

Герцог Кембриджський Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін відзначають сьогодні, 29 квітня, 10-ту річницю свого весілля.

Як передає Укрінформ, королівська родина у Твітері опублікувала дві світлини з цієї нагоди.

Taken this week ahead of The Duke and Duchess’ 10th wedding anniversary



📸 Chris Floyd pic.twitter.com/aEgEiKRIdT — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

«Знято цього тижня напередодні 10-ї річниці весілля герцога та герцогині (Кембриджських – ред.)», - йдеться у дописі до першої світлини.

Інша фотографія також була зроблена цього тижня, фотографом Крісом Флойдом.

10 years 👰‍♀️🤵‍♂️



📸 Chris Floyd pic.twitter.com/fPunbUz3VL — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Британський телеканал Sky News зазначає, що пара одружилася після того, як вони впродовж восьми років зустрічалися.

Герцог Кембриджський Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін вже мають трьох дітей – принц Джордж (7), принцеса Шарлотта (5) та принц Луї (3).

Олов'яна – так називають 10- у річницю весілля. Кажуть, що в цей ювілей союз міцний, але водночас і гнучкий як олово.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня виповнилося три роки наймолодшому сину герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін - принцу Луї.