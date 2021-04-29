Принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначають 10 років з дня весілля

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначають 10 років з дня весілля

Фото
Укрінформ
Герцог Кембриджський Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін відзначають сьогодні, 29 квітня, 10-ту річницю свого весілля. 

Як передає Укрінформ, королівська родина у Твітері опублікувала дві світлини з цієї нагоди.

«Знято цього тижня напередодні 10-ї річниці весілля герцога та герцогині (Кембриджських – ред.)», - йдеться у дописі до першої світлини.

Інша фотографія також була зроблена цього тижня, фотографом Крісом Флойдом.

Британський телеканал Sky News зазначає, що пара одружилася після того, як вони впродовж восьми років зустрічалися.

Герцог Кембриджський Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін вже мають трьох дітей – принц Джордж (7), принцеса Шарлотта (5) та принц Луї (3).

Олов'яна – так називають 10- у річницю весілля. Кажуть, що в цей ювілей союз міцний, але водночас і гнучкий як олово.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня виповнилося три роки наймолодшому сину герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін - принцу Луї.

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