Теракт у Сомалі забрав три життя
Укрінформ
Унаслідок вибуху смертника у столиці Сомалі, загинуло троє людей, ще семеро отримали поранення.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Щонайменше троє людей загинуло й семеро отримало поранення, коли смертник підірвав нашпигований вибухівкою автомобіль поблизу центрального офісу тюремної служби в Могадішо”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що після вибуху до місця інциденту негайно прибули важкоозброєні правоохоронці. За словами свідків, вибух був дуже сильним та підняв у повітря густі хмари диму.
Відповідальність з теракт на себе поки ніхто не взяв.