Теракт у Сомалі забрав три життя

Унаслідок вибуху смертника у столиці Сомалі, загинуло троє людей, ще семеро отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Щонайменше троє людей загинуло й семеро отримало поранення, коли смертник підірвав нашпигований вибухівкою автомобіль поблизу центрального офісу тюремної служби в Могадішо”, - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Ще один теракт у Сомалі забрав шість життів

Зазначається, що після вибуху до місця інциденту негайно прибули важкоозброєні правоохоронці. За словами свідків, вибух був дуже сильним та підняв у повітря густі хмари диму.

Відповідальність з теракт на себе поки ніхто не взяв.