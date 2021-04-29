Британський прем’єр Джонсон потрапив у корупційний скандал - ЗМІ

Прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона підозрюють у неналежному використанні грошей партійних спонсорів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

“Виборча комісія Великобританії почала розслідування стосовно ремонту у резиденції прем’єр-міністра на Даунінг стріт в Лондоні, вказуючи на дані про можливе вчинення правопорушення”, - йдеться у матеріалі.

Reuters стверджує, що “за словами опонентів Джонсона, він міг порушити британські правила, дозволивши партійним спонсорам таємно внести десятки тисяч фунтів на розкішний ремонт у його резиденції”.

“Під час емоційного виступу в парламенті Джонсон наполягав, що сам покрив усі витрати на ремонт. Однак, він уникав прямої відповіді на запитання стосовно того, чи зробив він це лише після того, як розпочався скандал”, - зазначає агентство.

Якщо Виборча комісія знайде докази вчинення Джонсоном правопорушення, на нього може бути накладено штраф у 20 тис. фунтів або розпочато окреме розслідування правоохоронними органами.

Нагадаємо: Борис Джонсон проживає у резиденції зі своєю нареченою та 11-місячним сином.