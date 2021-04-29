У Франції затримали колишніх членів італійської терористичної організації

У Франції на запит Італії затримали сімох колишніх учасників екстремістської організації «Червоні бригади», які обвинувачуються у терористичній діяльності у 70-80-х роках минулого століття.

Затримання пройшли вранці середи, повідомляє Le Parisien з посиланням на Єлисейський палац, передає Укрінформ.

Загалом Італія передала Франції дані про 200 осіб, які переслідуються за терористичну діяльність у складі «Червоних бригад». Як повідомляється, президент Еммануель Макрон схвалив рішення про арешт 10 колишніх учасників організації, які обвинувачуються італійським правосуддям у скоєнні тяжких злочинів.

28 квітня із цих десяти осіб було затримано семеро. Ще троє перебувають у розшуку на території Франції.

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Затримані мають постати перед французьким судом упродовж 48 годин, який повинен схвалити рішення про їхню депортацію до Італії.

Як відомо, Франція згідно із так званою «доктриною Міттерана» від 1985 року (Франсуа Міттеран, президент республіки у 1981-1995 роках – ред.), надала притулок колишнім активістам ультралівих італійських організацій за умови припинення ними екстремістської діяльності. Відтоді французька сторона не видавала Італії учасників «Червоних бригад».

Нині у Єлисейському палаці вважають, що не порушили «доктрину Міттерана», адже затримані обвинувачуються у причетності до скоєння саме важких злочинів, у результати яких загинули люди.

Нагадаємо: «Червоні бригади» – підпільна ультраліва організація, яка діяла в Італії у 70-80-х роках минулого століття. Здійснювала терористичну діяльність методами партизанської війни в умовах міста.

У середині 80-х років після ліквідації організації італійськими правоохоронними органами більшість ультралівих активістів втекли до Франції, де отримали притулок.