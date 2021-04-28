Помер астронавт, який був командиром першої місії на Місяць

Американський астронавт Майкл Коллінз, командир місії "Аполлон-11", під час якої люди вперше висадилися на Місяці, помер у віці 90 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC з посиланням на інформацію його родини.

За словами рідних, він помер у середу після «мужньої битви з раком».

Останні дні Коллінз провів поруч із сім'єю.

Як відомо, Коллінз залишався на місячній орбіті, коли його колеги Ніл Армстронг та Базз Олдрін ходили по Місяцю.

Він був командиром екіпажу та пілотував командний модуль.

«Ми будемо за ним страшенно сумувати. Однак ми також знаємо, яким щасливим був Майк, проживши таке життя», - йдеться в заяві родини.

Таким чином, наразі 91-річний Олдрін залишився єдиним живим членом історичної місії, яка відбулася 16 липня 1969.

Фото: EPA-EFE/NASA