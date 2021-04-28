В Індії - знову найвищий світовий COVID-показник за добу

В Індії за минулу добу виявили 362 757 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найвищим показником у світі з початку пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Загальна кількість осіб, хворих на коронавірус, становить вже понад 17,9 мільйона.

За даними МОЗ Індії, в країні від COVID-19 вже загинули 201 187 людей. Таким чином вона за кількістю смертей від коронавірусу посідає четверте місце після США, Бразилії та Мексики.

Водночас експерти заявляють, що кількість загиблих від COVID-19 дуже занижена.

Тим часом уряд Індії закликав свої збройні сили підтримати систему охорони здоров'я. Начальник Генштабу генерал Біпін Рават заявив, що поставки кисню здійснюватимуться з військових резервів, а військові медики у відставці допоможуть цивільним лікарям.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 квітня зафіксували 149 338 174 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 148 894 смерті, одужали 127 009 337 осіб.

Фото: АА