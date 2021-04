Корабель США відкрив попереджувальну стрілянину через іранські катери

Про це повідомила пресслужба П'ятого флоту ВМС США у Twitter, передає Укрінформ.

Сам інцидент стався в північній частині затоки 26 квітня.

"Катери (КВІР - ред.) швидко наблизилися до патрульного корабля ВМС Firebolt і сторожового корабля берегової охорони США Baranoff з невідомими намірами. Американські кораблі проводили операції із забезпечення безпеки на морі в міжнародних водах", - відзначили американські військові.

За їхніми словами, до пострілів вони кілька разів за допомогою гучномовця закликали іранські катери припинити маневри, проте судна КВІР відійшли на безпечну відстань тільки після стрілянини.

Згідно з даними газети The Wall Street Journal, це другий подібний інцидент за місяць у Перській затоці.

У виданні розповіли, що 2 квітня три швидкохідні бойові катери і судно забезпечення КВІР оточили два кораблі берегової охорони США в південній частині затоки і протягом трьох годин супроводжували їх.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR