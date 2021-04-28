Єврокомісія представила нову стратегію добровільного повернення мігрантів

Єврокомісія представила у вівторок першу Стратегію ЄС з організації добровільного повернення до країн походження мігрантів, які не мають права перебувати на території ЄС, що передбачає також створення умов для їх реінтеграції у суспільство після повернення.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія ухвалила першу стратегію ЄС із добровільного повернення та реінтеграції. Ця стратегія сприятиме добровільному поверненню та реінтеграції як складових спільної системи ЄС з повернення та ключових завдань нового Пакту ЄС із міграції та притулку. Вона запроваджує практичні заходи для вдосконалення правового та операційного поля для повернення (мігрантів) з ЄС та з країн транзиту, поліпшення умов для такого повернення та створення програм реінтеграції», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, добровільне повернення та реінтеграція будуть ключовими аспектами партнерства у сфері міграції з третіми країнами, включаючи розвиток їх спроможностей, підготовку персоналу для роботи з мігрантами, підтримку зусиль таких держав у вирішенні особливо економічних, соціальних та психологічних проблем для людей, що вирішили повернутися. Це стосується також надання допомоги країнам транзиту, де на шляху до Європи були затримані мігранти, щоб стимулювати їх добровільне повернення у країни походження.

Крім цього, у двосторонніх відносинах з такими третіми країнами походження мігрантів ЄС Євросоюз зміцнить зусилля з поєднання програм добровільного повернення та реінтеграції мігрантів із програмами допомоги та розвитку, що здійснюються за допомогою ЄС.

«ЄС має створити цілісну екосистему такого добровільного повернення, яка має вбирати співпрацю у сфері реадмісії, вдосконалення роботи державних органів, забезпечення (прикордонного агентства ЄС) Frontex новим операційним мандатом та призначення координатора ЄС з питань повернення. Представлена сьогодні стратегія добровільного повернення є частиною цього пазлу, розв’язання якого потребує універсального та скоординованого підходу країн-членів», - зауважив з цього приводу віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Шинас.

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Як повідомлялося, у вересні 2020 року Єврокомісія запропонувала новий Пакт міграції та притулку, який передбачає спрощення та прискорення правових процедур в питаннях міграції, а також принципи справедливого розподілу міграційного тиску між країнами ЄС на основі солідарності та відповідальності. Необхідність прийняття такого документу виникла після масштабної міграційної кризи 2019 року, коли на острови Греції почали прибувати десятки тисяч сирійських біженців з території Туреччини. Ця криза виявила слабкі місця міграційної політики ЄС та вказала на необхідність тіснішої координації між країнами-членами.