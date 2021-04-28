Друга спроба створення уряду в Болгарії не вдалася, можливі нові вибори

У Болгарії провалилася вже друга спроба створити уряд за результатами парламентських виборів, що відбулися 4 квітня. Імовірні нові вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Створена рік тому популістська партія протесту «Є такий народ», новачок у болгарському парламенті, яка стала другою на виборах, заявила, що не буде намагатися створити уряд.

Перед цим, 23 квітня, так само не змогла створити уряд перша за результатами виборів популістська консервативна партія «ГЕРБ» на чолі з давнім прем’єр-міністром Бойком Борисовим. Ця партія керувала Болгарією самостійно чи в коаліціях із 2009 року з перервою у 2013–2014-му, але на нинішніх виборах отримала тільки менш ніж 26 відсотків голосів і ще й втратила своїх союзників, які не пройшли до нинішнього складу парламенту.

Читайте також: Парламент Болгарії відправив уряд у відставку

Партія «Є такий народ» отримала 18 відсотків, набравши їх на хвилі розчарування виборців невпинною корупцією та бідністю. Крім того, здобутки на виборах мають іще дві партії схожого напрямку.

Таким чином, згідно з Конституцією Болгарії, залишається третя й остання спроба формування уряду, і її аналітики вважають за нереальну. У разі провалу й третьої спроби, президент має призначити нові вибори в термін до двох місяців.

Фото: @BGNES