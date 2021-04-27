У Франції затримали чеченців і грузин за підозрою у тероризмі

У Страсбурзі та поблизу Ліона правоохоронці затримали сімох чоловіків чеченського і грузинського походження, яких підозрюють у причетності до терористичної діяльності.

Про це повідомляє ельзаське видання DNA, передає Укрінформ.

Затримання пройшли у вівторок зранку. До операції були залучені співробітники спеціального підрозділу Генерального департаменту внутрішньої безпеки Франції.

Серед шістьох затриманих у Страсбурзі, четверо є представниками чеченської громади, двоє – грузинського походження. Ще одного чоловіка затримали поблизу Ліона.

За даними джерел DNA, затриманих підозрюють у причетності до терористичної діяльності у Сирії та фінансуванні тероризму у цій країні з території Франції.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня Національний центр боротьби з організованою злочинністю кримінальної поліції та слідчої служби Чеської Республіки (NCOZ) затримав п’ятьох людей, яких підозрюють в організації поїздок громадян Чехії на схід України для участі в бойових діях на боці окупантів.

У разі доведення вини чехам може загрожувати до 20 років ув'язнення за теракт, до 12 років - за фінансування тероризму, 15 років - за підтримку та пропаганду тероризму.