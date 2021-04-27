Фінляндія скасовує режим надзвичайного стану

Глава фінського уряду Санна Марін заявила, що режим НС у Фінляндії закінчиться сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

За словами Марін, координаційна група з питань боротьби з COVID-19 зібралася сьогодні вранці і вирішила, що передумов для продовження дії режиму НС немає.

Діючі на даний момент параграфи закону про надзвичайний стан буде скасовано.

Зазначається, що уряд оголосив про введення режиму НС у березні через погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з коронавірусом (COVID-19).

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 27 квітня підтверджено 148 480 035 випадків зараження коронавірусом. Зокрема зафіксовано 3 133 637 смертей, одужали 126 099 853 особи.

Фото: Yle