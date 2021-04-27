Експерт розповів, як Лукашенко «розчарувався» у Союзній державі Росії та Білорусі

Олександр Лукашенко сподівався через створену в 1999 році Союзну державу Росії та Білорусі стати її лідером і таким чином побічно очолити Росію.

Таку думку висловив у програмі "На самом деле: Россия" на телеканалі "Дом" політичний експерт Ігар Тишкевич, передає Укрінформ.

Він зазначив, що Союзна держава — це історія "про любов Лукашенка до влади".

"Якщо подивитися договірну базу, і коли був підписаний договір про створення Союзної держави, сам цей договір від 1999 року. Перед цим щороку підписували дедалі більш жорсткі документи", — нагадав Тишкевич.

Експерт зауважив, що саме білоруська сторона в межах Союзної держави наполягала на введенні спільного громадянства, що надалі дало б можливість Лукашенку керувати і Російською Федерацією.

"Саме Мінськ був ініціатором політичних процесів. Щоб зрозуміти, чому це відбувалося, досить подивитися, хто тоді був президентом Російської Федерації. Ним був Борис Єльцин. І Лукашенко розраховував, що на тлі постарілого Єльцина під час наступного рокірування він — на білому коні, як творець великої Союзної держави, відновник СРСР, — в'їде до Кремля", — сказав він.

Однак на зміну Єльцину прийшов Путін, і Лукашенко швидко зрозумів, що Путін владою ділитися не збирається, додав Тишкевич.

"І ось після цього саме білоруська сторона почала торпедувати майже всі механізми створення Союзної держави. У будь-якій державі основа державних ресурсів — це бюджет. Бюджет Союзної держави ніколи не перевищував сумарно 150 млн дол. Бюджет Союзної держави на 2021 рік затверджений в еквіваленті 72 млн дол. Ось і вся Союзна держава", — повідомив він.

Як повідомлялося, під час перемовин у Москві 22 квітня лідери Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко погодили 26-27 "дорожніх карт" з інтеграції двох країн — це продовження більш ранніх домовленостей, коли йшлося про 31 "дорожню карту".

Тишкевич вважає, що залишилися п'ять позицій — це своєрідне напрацювання для подальших політичних торгів між лідерами двох держав.