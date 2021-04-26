У Португалії вперше із серпня – жодної смерті від COVID-19
Укрінформ
Упродовж останньої доби в Португалії не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє O Minho.
Це сталося вперше із 3 серпня 2020 року.
Таким чином, це лише другий день без реєстрації летальних випадків у Португалії від початку пандемії COVID-19.
Упродовж останньої доби в країні підтвердили 196 нових випадків захворювання на COVID-19.
Як повідомлялося, станом на ранок 26 квітня у світі з початку пандемії підтверджено 147 801 542 випадків COVID-19, зокрема 3 122 712 летальних. Водночас від цієї хвороби вже змогли одужати 125 352 400 людей.
Фото: Paulo Jorge Magalhães / O MINHO / Arquivo