Німецькі Зелені вважають, що «Норманді» має забезпечити місії ОБСЄ безперешкодну роботу

Партія Зелених у ФРН вважає за необхідне скликати нову зустріч у Нормандському форматі для забезпечення виконання Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ її мандату.

Про це заявила співголова партії, кандидатка в канцлери ФРН від цієї політичної сили Анналена Бербок після засідання фракції Союзу 90/Зелені в Бундестазі, передає власний кореспондент Укрінформу.

Тема ескалації на сході України була однією з тем засідання фракції в понеділок, 26 квітня.

«Вважаю за доцільне проведення нової зустрічі в Нормандському форматі, щоб Росія і Україна, Франція і Німеччина забезпечили те, щоб СММ ОБСЄ могла насправді виконувати свою роботу», - заявила Бербок.

Вона вважає важливим посилити політичний тиск саме з боку Нормандського формату, щоби СММ ОБСЄ отримала всі необхідні інструменти для повного та без обмежень виконання своїх завдань на окупованих територіях України. Депутат Бундестагу зауважила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка має спостерігати за виконанням безпекових умов, наразі не може повною мірою виконувати свої завдання.

«Важливо, щоб СММ отримала, врешті-решт, доступ до всієї території», - підкреслила керівниця Зелених.

Бербок назвала позитивним сигналом заяву російського керівництва про плани повернути війська до місць їх постійної дислокації після перекидання до кордонів з Україною. Водночас вона зауважила, що ситуація в окупованому Криму та на сході України залишається «більш ніж напруженою».

Раніше політик в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung Бербок заявила, що загроза для України з боку Росії залишається великою. Вона вважає найголовнішим у даний момент посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання Мінських угод.

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Як повідомлялось, Зелені висунули Анналену Бербок кандидатом у канцлери в разі перемоги партії на вересневих виборах в Бундестаг. Екологічна партія наразі має найвищі рейтинги та має всі шанси або сформувати, або увійти в коаліційний уряд після виборів.

Фото: dpa