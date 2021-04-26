У Берліні засудили заборону діяльності Фонду боротьби з корупцією

У Німеччині засудили намагання російської влади заборонити діяльність Фонду боротьби з корупцією.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральний уряд засуджує те, що прокуратура зробила позов заборонити діяльність організації Навального через підозру в екстремістській діяльності. Використовувати інструменти, які вживаються для боротьби проти тероризму, для того, щоб розправитися з думками, які політично не подобаються, жодним чином не сумісно з принципами правової держави», - заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні в понеділок.

Він також повторив позицію Німеччини щодо незаконності утримання керівника ФБК Олексія Навального в місцях позбавлення волі. Навальний має бути звільнений, адже перебуває за гратами всупереч рішенню Європейського суду з прави людини, рішення цієї інстанції мають бути повністю виконані, підкреслив Зайберт. Одночасно він зазначив, що наразі російська влада щонайменше має надати опозиціонеру доступ до «адекватного медичного обслуговування та лікарів, яким він довіряє».

Як повідомлялося, у Росії прокуратура Москви призупинила діяльність штабів Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального до рішення Мосміськсуду за позовом про визнання їх екстремістськими організаціями. Прокуратура Москви подала до Мосміськсуду заяву про заборону на вчинення певних дій щодо ФБК і Фонду захисту прав громадян. У клопотанні прокурора Москви йдеться, що відомство попросило суд заборонити ФБК і Фонду захисту прав громадян розміщувати матеріали в Інтернеті, проводити публічні заходи, брати участь у виборах і референдумах.

16 квітня прокуратура Москви подала до Мосміськсуду позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним. 26 квітня почався розгляд позову. Мосміськсуд розглядає позов у закритому режимі. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що матеріалам справи присвоєно гриф «таємно».