У Кремлі повідомили, що зустріч Путіна та Байдена відбудеться влітку

Зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена планується в літні місяці, але точна дата і країна проведення поки що не визначені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

«Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки що підтвердити не можу. Поки що жодних домовленостей щодо дат немає. Насправді йдеться про літні місяці ... ще належить проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав Пєсков.

Він також уточнив, що країна, в якій може пройти зустріч, також поки що не називалася.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден під час телефонної розмови 13 квітня нагадав російському лідерові, що Вашингтон стоїть на боці України в умовах ескалації з боку РФ і запропонував провести зустріч найближчими місяцями в третій країні. 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про запровадження нових санкцій, інших обмежень, у тому числі видворення російських дипломатів, через дії уряду і розвідувальних служб РФ проти інтересів і суверенітету США.