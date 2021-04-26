У Кремлі повідомили, що зустріч Путіна та Байдена відбудеться влітку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
«Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки що підтвердити не можу. Поки що жодних домовленостей щодо дат немає. Насправді йдеться про літні місяці ... ще належить проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав Пєсков.
Він також уточнив, що країна, в якій може пройти зустріч, також поки що не називалася.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден під час телефонної розмови 13 квітня нагадав російському лідерові, що Вашингтон стоїть на боці України в умовах ескалації з боку РФ і запропонував провести зустріч найближчими місяцями в третій країні. 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про запровадження нових санкцій, інших обмежень, у тому числі видворення російських дипломатів, через дії уряду і розвідувальних служб РФ проти інтересів і суверенітету США.