Понад 20 мільйонів британців зробили COVID-щеплення

У Великій Британії вже понад 20 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

"Я радий сповістити, що наразі понад 20 мільйонів людей у Великій Британії щеплені. Чудове досягнення для країни. Вакцина - наш шлях до виходу з кризи", - йдеться у дописі урядовця.

I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated.



A magnificent achievement for the country.



The vaccine is our route out. When you get the call, get the jab! pic.twitter.com/HCwxpqn7RN — Matt Hancock (@MattHancock) February 28, 2021

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 28 лютого зафіксували 114 386 001 випадок зараження коронавірусною хворобою.

Зокрема, виявлено 2 537 686 летальних випадків, водночас одужали 89 938 513 особи.