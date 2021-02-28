Понад 20 мільйонів британців зробили COVID-щеплення

Понад 20 мільйонів британців зробили COVID-щеплення

Укрінформ
У Великій Британії вже понад 20 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

"Я радий сповістити, що наразі понад 20 мільйонів людей у Великій Британії щеплені. Чудове досягнення для країни. Вакцина - наш шлях до виходу з кризи", - йдеться у дописі урядовця.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 28 лютого зафіксували 114 386 001 випадок зараження коронавірусною хворобою.

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Зокрема, виявлено 2 537 686 летальних випадків, водночас одужали 89 938 513 особи.

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