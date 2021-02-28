У М’янмі - знову сутички протестувальників із поліцією, є повідомлення про загиблих

У М'янмі поновилися жорсткі зіткнення мітингувальників проти державного перевороту з поліцією, яка використовує проти активістів гумові кулі та сльозогінний газ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Велелюдні акції протесту в таких містах країни, як Янгон, Мандалай та Давей тривають, незважаючи на жорстку реакцію влади.

У найбільшому місті країни - Янгон - поліція застосувала бойові набої після того, як електрошокери та сльозогінний газ не допомогли розігнати натовп.

З'явилися повідомлення про загиблих унаслідок зіткнень, але їх достовірність важко підтвердити.

На відео у соціальних мережах з сьогоднішніх акцій видно, як протестувальники тікають від поліції, влаштовують імпровізовані блокпости, а також кількох людей, які лежать закривавлені. На інших відео, показано кров на вулицях та поранених людей, яким допомагають інші протестувальники.

Як повідомлялося, 1 лютого військові у М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

VIDEO: Protesters flee as police break up a protesting crowd at Sanchaung in Yangon on Sunday morning, using stun grenades and tear gas. #whatshappeninginMyanmar #2021uprising pic.twitter.com/MBjRqDNIZZ — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Он М'їн були заарештовані.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Проте вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан. Читайте також: Канада ввела санкції проти військового керівництва М’янми

Багато країн світу засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту проводять масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи й зброю.

Кілька країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми або заявили про готовність до такого кроку.

Фото: ВВС