Викрадених бульдогів Леді Гаги знайшли
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Поліція повідомила, що двох собак, викрадених у результаті збройного пограбування, передано представникам співачки.
До поліцейської дільниці олімпійського співтовариства в Лос-Анджелесі собак привезла жінка, представники Леді Гаги підтвердили, що вони належать їй. За словами представника поліції, жінка «не причетна і не пов'язана» з пограбуванням.
My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K— Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021
Леді Гага запропонувала 500 тисяч доларів за безпечне повернення вихованців, але не відомо, чи віддали жінці, яка повернула собак, заявлену нагороду.
Собачника Леді Гаги, Райана Фішера, поранено під час викрадення собак у середу в Лос-Анджелесі, зараз він знаходиться в лікарні, його життю нічого не загрожує.