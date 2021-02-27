Викрадених бульдогів Леді Гаги знайшли

Двох вкрадених французьких бульдогів американської співачки Леді Гаги знайшли цілими і неушкодженими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Поліція повідомила, що двох собак, викрадених у результаті збройного пограбування, передано представникам співачки.

До поліцейської дільниці олімпійського співтовариства в Лос-Анджелесі собак привезла жінка, представники Леді Гаги підтвердили, що вони належать їй. За словами представника поліції, жінка «не причетна і не пов'язана» з пограбуванням.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K — Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021

Леді Гага запропонувала 500 тисяч доларів за безпечне повернення вихованців, але не відомо, чи віддали жінці, яка повернула собак, заявлену нагороду.

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Собачника Леді Гаги, Райана Фішера, поранено під час викрадення собак у середу в Лос-Анджелесі, зараз він знаходиться в лікарні, його життю нічого не загрожує.