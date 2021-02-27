У шести японських префектурах вирішили зняти режим НС, введений через COVID-19

У неділю уряд Японії планує скасувати режим надзвичайної ситуації для шести префектур, оскільки в них продовжує знижуватися число нових випадків коронавірусного інфікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Рішення про скасування режиму НС торкнеться префектур Осака, Кіото, Хего, Фукуока, Айті та Гіфу.

Однак для Токіо і трьох сусідніх з ним префектур Канагава, Сайтама і Тіба буде продовжувати діяти режим НС.

Офіційні представники органів охорони здоров'я Японії повідомили, що в четвер станом на 8:30 вечора в країні було зафіксовано 1 076 нових випадків коронавірусного інфікування.

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З моменту початку пандемії загальне число заражених коронавірусом у Японії становить 430 165 осіб. Офіційні представники органів охорони здоров'я повідомили про 74 смертельні випадки, пов'язаних з COVID-19. Загальна кількість смертельних випадків від коронавірусу в Японії досягло 7 759.

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії повідомляє, що 472 пацієнти перебувають у тяжкому стані.

У світі станом на ранок, 27 лютого, зафіксували 113,986,611 випадки зараження коронавірусом.

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