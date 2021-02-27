У шести японських префектурах вирішили зняти режим НС, введений через COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Рішення про скасування режиму НС торкнеться префектур Осака, Кіото, Хего, Фукуока, Айті та Гіфу.
Однак для Токіо і трьох сусідніх з ним префектур Канагава, Сайтама і Тіба буде продовжувати діяти режим НС.
Офіційні представники органів охорони здоров'я Японії повідомили, що в четвер станом на 8:30 вечора в країні було зафіксовано 1 076 нових випадків коронавірусного інфікування.
З моменту початку пандемії загальне число заражених коронавірусом у Японії становить 430 165 осіб. Офіційні представники органів охорони здоров'я повідомили про 74 смертельні випадки, пов'язаних з COVID-19. Загальна кількість смертельних випадків від коронавірусу в Японії досягло 7 759.
Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії повідомляє, що 472 пацієнти перебувають у тяжкому стані.
У світі станом на ранок, 27 лютого, зафіксували 113,986,611 випадки зараження коронавірусом.
Фото: Getty Images