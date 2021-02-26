В Індонезії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5 стався на північному сході Індонезії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовано о 13:02 за київським часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 147 км від міста Софіфі на глибині 10 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 5,2 стався на півдні Еквадору в четвер, 18 лютого.