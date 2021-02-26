На двох бойових кораблях ВМС США стався спалах коронавірусу

Серед членів екіпажів десантно-вертолітного корабля-дока USS San Diego (LPD-22) і ракетного крейсера Sea USS Philippine Sea (CG-58) ВМС США, що знаходяться на Близькому Сході, стався спалах коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє USNI News.

Зазначається, що виявлено більше десятка хворих моряків і морських піхотинців на кожному кораблі. Вони ізольовані. Лікарі намагаються встановити джерело поширення захворювання, а також тих, з ким хворі контактували.

На десантному кораблі USS San Diego знаходиться близько 600 моряків і морських піхотинців. Команда крейсера USS Philippine Sea складається з 360 осіб. Всі вони зараз проходять тестування.

Обидва корабля в екстреному порядку зайшли на базу в Бахрейні. На берег особовий склад не сходить.

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У світі станом на 26 лютого, за даними Worldometer, зафіксували 113696122 випадки зараження коронавірусом.

Фото: US Navy